Тюменцев зовут на музыкальный "Набережник" в "Контору пароходства"

| Фото: "Набережник" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Набережник" во ВКонтакте (архив)

Около 20 исполнителей и музыкальных групп заявились на участие в очередном тюменском "Набережнике", который начнется в мультицентре "Конторе пароходства" (ул. 25 октября 23а, ст.1) 25 февраля в 19 часов 30 минут.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор и инициатор "Набережника" Анастасия Перушкина, на выступление заявилось 17 исполнителей и музыкальных коллективов. В "Конторе пароходства" прозвучит музыка разных жанров, кавер-версии известных композиций и авторские песни.

"Набережнику" исполнилось шесть лет. Летом молодежь организует концерты на набережной Туры, а в другое время года площадкой для выступления творческих горожан служит "Контора пароходства". В мультицентре такие мероприятия проводят раз в месяц.

Вход на концерты всегда свободный. Музыкальные встречи собирают около ста зрителей. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова