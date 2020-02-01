Первый слет провели юнармейцы Исетского района

| Фото: isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

Первый слет юнармейских отрядов провели в молодежном центре в Исетском районе накануне Дня защитников Отечества. Представители четырех школ участвовали в открытом диалоге, военизированной эстафете и интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", сообщает администрация Исетского района.

Гость "Открытого диалога" майор запаса, участник боевых действий в Афганистане Юрий Эрлих рассказал юнармейцам о том, как и почему выбрал профессию военного, поделился воспоминаниями о курсантской юности и о службе в Афганистане. Он до сих пор общается со многими из тех, с кем свела судьба за годы службы и своими боевыми товарищами. Юрий Эрлих отметил важность и престижность службы в армии и посоветовал ребятам обязательно пройти эту школу жизни.

Военизированную эстафету для юнармейцев провели в пять этапов. Ребята соревновались в знании воинских званий сухопутных войск России, умении надевать обмундирование и противогазы, разборке и сборке оружия, установке и извлечении взрывателя танковой мины.

По итогам эстафеты первое место поделили отряды Бархатовской и Верхнебешкильской школ, втрое место занял юнармейский отряд Мининской школы, третье место у ребят из Исетской школы № 1.

Завершающим этапом слета стала проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны, организованная в формате интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Лучший результат показали юнармейцы из Мининской школы, вторыми стали ребята Исетской школы, третье место поделили отряды Бархатовской и Верхнебешкильской школ.