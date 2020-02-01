Закон об усилении безопасности на транспорте вступит в силу в начале марта

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Закон о праве сотрудников служб безопасности вокзалов, аэропортов и других транспортных объектов использовать электрошокеры для защиты от правонарушителей вступит в силу со 2 марта, сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно документу, применение электрошоковых устройств и искровых разрядников возможно для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, на их работников и граждан; для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, если они пытаются скрыться или могут оказать вооруженное сопротивление. При этом сотрудники охраны обязаны предупредить о намерении применить шокер, действовать так, чтобы вред от применения был минимальным, а в случае его возникновения оказать пострадавшему первую помощь. Использование шокеров запрещается в отношении беременных женщин, инвалидов и малолетних детей.

Добавим, что по действующему законодательству правом использования шокеров уже наделены охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники федеральной почтовой связи, сотрудники полиции, военнослужащие Росгвардии и ряд других. Закон о внесении поправок был подписан и опубликован 2 декабря 2019 года.