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Закон об усилении безопасности на транспорте вступит в силу в начале марта

Общество, 18:37 25 февраля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Закон о праве сотрудников служб безопасности вокзалов, аэропортов и других транспортных объектов использовать электрошокеры для защиты от правонарушителей вступит в силу со 2 марта, сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно документу, применение электрошоковых устройств и искровых разрядников возможно для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, на их работников и граждан; для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, если они пытаются скрыться или могут оказать вооруженное сопротивление. При этом сотрудники охраны обязаны предупредить о намерении применить шокер, действовать так, чтобы вред от применения был минимальным, а в случае его возникновения оказать пострадавшему первую помощь. Использование шокеров запрещается в отношении беременных женщин, инвалидов и малолетних детей.

Добавим, что по действующему законодательству правом использования шокеров уже наделены охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники федеральной почтовой связи, сотрудники полиции, военнослужащие Росгвардии и ряд других. Закон о внесении поправок был подписан и опубликован 2 декабря 2019 года.

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# безопасность , законодательство , изменения , общественнный транспорт

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