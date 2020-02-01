  • 25 февраля 202025.02.2020вторник
  • USD64,3008
    EUR69,4191
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Назначен новый глава АНО "Тюменская область сегодня"

Названы победители межрегионального конкурса "Жемчужина Востока"

Общество, 19:39 25 февраля 2020

организаторов конкурса "Жемчужина Востока" | Фото: организаторов конкурса "Жемчужина Востока"

130 артистов из Екатеринбурга, Кургана и Тюмени приняли участие в первом межрегиональном конкурсе "Жемчужина Востока", который прошел в тюменском Доме культуры "Торфяник" 24 февраля.

46 номинаций по возрасту и стилям арабского танца представили исполнители на суд жюри. Самому юному конкурсанту было 4 года, старшему – 50 лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор конкурса, преподаватель студии "Восток", педагог Лиги профессионалов России, член жюри конкурса Ольга Озерова.

В группе "Классика юниоры" первое место заняли тюменцы - ансамбль "Восток". Они же стали победителями с танцем хаггала в номинации "Фольклор". В группе классика "Сеньеоры" победу праздновали курганские танцовщины "Амира". Дуэт из Тюмени Елизавета Рябкова и Екатерина Габрильян признан лучшим среди фольклорных дуэтов.

c личной страницы Елизаветы Рябковой во ВКонтакте | Фото: c личной страницы Елизаветы Рябковой во ВКонтакте

Как заметили члены жюри, 12-летняя Елизавета Рябкова - воспитанница студии "Лейсан", Тюмень - участница восьми номинаций. Во всех она заняла первое место, художественный руководитель Сергей Хаснулин.

"Жюри оценивало конкурсантов по номинациям: классический восточный танец; народный восточный танец (фольклор); эстрадный восточный танец; шоу; шааби, стрит-шааби; табла СД; танцы народов мира; показательные выступления, - рассказала Ольга Озерова. - Победители и участники конкурса в каждой номинации награждены дипломами и памятными призами. Участницы порадовали разнообразными номерами и красивыми костюмами".

По словам организаторов, межрегиональный конкурс "Жемчужина Востока" планируется проводить ежегодно.

Напомним, на протяжении девяти лет данный конкурс имел статус городского. В 10 раз, благодаря участию танцоров из разных регионов УФО, он признан межрегиональным.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# восточные танцы , конкурс , Ольга Озерова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 25.02.2020Названы победители межрегионального конкурса "Жемчужина Востока"
19:28 25.02.2020Академический ансамбль Росгвардии исполнил патриотичные песни для тюменцев
18:48 25.02.2020Участники олимпиады "Я-профессионал" из двадцати шести регионов встретились на зимней школе в Тюмени
18:37 25.02.2020Закон об усилении безопасности на транспорте вступит в силу в начале марта