Названы победители межрегионального конкурса "Жемчужина Востока"

| Фото: организаторов конкурса "Жемчужина Востока" | Фото: организаторов конкурса "Жемчужина Востока"

130 артистов из Екатеринбурга, Кургана и Тюмени приняли участие в первом межрегиональном конкурсе "Жемчужина Востока", который прошел в тюменском Доме культуры "Торфяник" 24 февраля.

46 номинаций по возрасту и стилям арабского танца представили исполнители на суд жюри. Самому юному конкурсанту было 4 года, старшему – 50 лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор конкурса, преподаватель студии "Восток", педагог Лиги профессионалов России, член жюри конкурса Ольга Озерова.

В группе "Классика юниоры" первое место заняли тюменцы - ансамбль "Восток". Они же стали победителями с танцем хаггала в номинации "Фольклор". В группе классика "Сеньеоры" победу праздновали курганские танцовщины "Амира". Дуэт из Тюмени Елизавета Рябкова и Екатерина Габрильян признан лучшим среди фольклорных дуэтов.

| Фото: c личной страницы Елизаветы Рябковой во ВКонтакте | Фото: c личной страницы Елизаветы Рябковой во ВКонтакте

Как заметили члены жюри, 12-летняя Елизавета Рябкова - воспитанница студии "Лейсан", Тюмень - участница восьми номинаций. Во всех она заняла первое место, художественный руководитель Сергей Хаснулин.

"Жюри оценивало конкурсантов по номинациям: классический восточный танец; народный восточный танец (фольклор); эстрадный восточный танец; шоу; шааби, стрит-шааби; табла СД; танцы народов мира; показательные выступления, - рассказала Ольга Озерова. - Победители и участники конкурса в каждой номинации награждены дипломами и памятными призами. Участницы порадовали разнообразными номерами и красивыми костюмами".

По словам организаторов, межрегиональный конкурс "Жемчужина Востока" планируется проводить ежегодно.

Напомним, на протяжении девяти лет данный конкурс имел статус городского. В 10 раз, благодаря участию танцоров из разных регионов УФО, он признан межрегиональным.

Анжела Лебедева