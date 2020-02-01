Туристический потенциал Тюменской области представили на выставке в Сербии

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Туристические возможности Тюмени и Тобольска презентовали в Сербии, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Международная выставка туризма "Sajam Turizm" прошла в Белграде. На мероприятии был представлен туристский потенциал российских регионов. В 2020 году участие приняли 65 человек из 10 субъектов России. Тюменская область уже третий год совместно с другими регионами представляет свое культурное и историческое наследие, природные достопримечательности, туристические локации, народные традиции и занятия.

Туристский поток между Россией и Сербией за 2019 год вырос на 58%. Страна занимает пятое место в Сербии по объему туристов. Российские регионы заинтересованы в расширении географии пребывания сербских туристов и представляли туристские маршруты. Один из них - "Императорский маршрут", который объединяет сразу несколько регионов от Москвы и Санкт-Петербурга до Тюмени и Тобольска. Также делегация региона познакомила участников мероприятия с виртуальными турами, которые были созданы в рамках реализации национального проекта "Культура".

"Участие в таких значимых мероприятиях важно для развития культурного и туристского потенциала региона. Культура - один из инструментов для привлечения туристов. Проведение фестивалей, различных культурных программ, создание уникальных музеев - все это способствует увеличению потока туристов на территории региона", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Культурная программа пребывания российской делегации выдалась насыщенной. В Русском центре науки и культуры открыли фотовыставку работ одного из самых известных советских фотографов Анатолия Архипова "В объективе — война. 1941 – 1945 гг.". Концертная часть была представлена коллективами из Республики Бурятии и Республики Коми.