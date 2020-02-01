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На улице Энергостроителей в Тюмени построят ливневую канализацию

Общество, 12:02 26 февраля 2020

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Улицу Энергостроителей в Тюмени планируют полностью избавить от подтопления в 2020 году. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук на выездом совещании на объектах благоустройства Восточного административного округа

Проезд вдоль школы № 72 по ул. Энергостроителей капитально отремонтируют. До сентября 2020 года на дороге за счет городского бюджета построят ливневую канализацию - будет устроен коллектор и 15 дождеприемных колодцев. Муниципальный контракт на выполнение этих работ планируется заключить до конца апреля.

Кроме того, в течение 2020-2021 годов, в рамках строительства улично-дорожной сети на ул. Энергостроителей запланированы мероприятия и по перекладке инженерных сетей.

"Традиционно мы выполняем работы по строительству улично-дорожной сети. Объем работ большой, и улица Энергостроителей - один из ключевых объектов", - отметил Руслан Кухарук

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# благоустройство , ремонт дорог , Руслан Кухарук

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