Фестиваль "Точка здоровья" пройдет в экопарке Затюменский

| Фото: многопрофильный консультативно-диагностический центр | Фото: многопрофильный консультативно-диагностический центр

Тюменцев приглашают весело и активно провести последний день зимы на "Точке здоровья" 29 февраля в экопарке Затюменский, сообщает городской многопрофильный консультативно-диагностический центр.

С 12 до 15 часов на базе спортивного комплекса "Нефтемаш" (ул. Аккумуляторная, 15/1) гости фестиваля смогут найти себе занятие по интересам: поиграть в футбол на снегу, под руководством инструктора пройти индивидуальное обучение скандинавской ходьбе, покататься на лыжах.

Кроме того, для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с участием детского героя здорового образа жизни - малыша "Здравчика".