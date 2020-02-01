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Фестиваль "Точка здоровья" пройдет в экопарке Затюменский

Общество, 10:53 27 февраля 2020

многопрофильный консультативно-диагностический центр | Фото: многопрофильный консультативно-диагностический центр

Тюменцев приглашают весело и активно провести последний день зимы на "Точке здоровья" 29 февраля в экопарке Затюменский, сообщает городской многопрофильный консультативно-диагностический центр.

С 12 до 15 часов на базе спортивного комплекса "Нефтемаш" (ул. Аккумуляторная, 15/1) гости фестиваля смогут найти себе занятие по интересам: поиграть в футбол на снегу, под руководством инструктора пройти индивидуальное обучение скандинавской ходьбе, покататься на лыжах.

Кроме того, для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с участием детского героя здорового образа жизни - малыша "Здравчика".

многопрофильный консультативно-диагностический центр | Фото: многопрофильный консультативно-диагностический центр

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# экопарк Затюменский

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