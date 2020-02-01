В Тюмени начался набор на образовательную программу "Дело 2020"

| Фото: "Школа компетенций 2.0 | Дело 2020 | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Школа компетенций 2.0 | Дело 2020 | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Стартовала регистрация на образовательную программу "Дело 2020", которая начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 12 марта в 19 часов, сообщают организаторы.

"Дело 2020" — это образовательная программа по трем направлениям: администрирование событий, работа с командой в роли модератора, работа с аудиторией в качестве ведущего.

Участники проекта смогут прокачать базовые навыки по указанным направлениям, участвуя в практических интенсивах. Также можно стать частью команды и применить знания на обучающих выездах в муниципалитеты юга Тюменской области.

"Лучшие участники составят ТОП администраторов, модераторов и ведущих событий и будут размещены на лендинговой странице, доступной к посещению крупными ивент-агентствами города", — рассказали организаторы проекта.

Зарегистрироваться на участие в образовательной программе можно по ссылке.

Тизер-шоу "Дело 2020" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го октября, 23а, стр.1) 4 марта в 19 часов. Зарегистрироваться на него можно до 3 марта по ссылке.