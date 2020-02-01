Тюменская областная научная библиотека начнет празднование столетия

Открытие нового здания Тюменской областной научной библиотеки, 1981 год | Фото: www.tonb.ru Открытие нового здания Тюменской областной научной библиотеки, 1981 год | Фото: www.tonb.ru

Череда юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева, стартует 16 марта, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В этот день состоится презентация комплексной выставки "Библиотека ближе, чем ты думаешь", на которой будут представлены архивные документы из истории развития библиотечного дела в Тюмени, книги с автографами писателей и преподнесенные в дар гостями библиотеки фотографии, экспонаты из личных архивов сотрудников библиотеки. Одновременно состоится открытие фотовыставки "Фотолетопись: время, события, люди ...1920 - 2020 гг.", где будут представлены фотоматериалы об истории учреждения.

В апреле, в мае и июне пройдут Дни открытых дверей "Не проходите мимо!". Посетители библиотеки смогут принять участие в различных розыгрышах, получить эксклюзивные электронные читательские билеты с логотипом юбилея, побывать в секретных помещениях библиотеки, увидеть самую редкую и самую старинную книгу.

С апреля по ноябрь запланирован "Марафон литературных юбилеев": к 115-летию М.А. Шолохова, 110-летию А.Т. Твардовского, 125-летию С. А. Есенина, 150-летию И.А. Бунина и других писателей и поэтов.

Празднование 100-летнего юбилея библиотеки будет отмечено и другими мероприятиями: 27 мая в Общероссийский день библиотек состоится флешмоб "Обними библиотеку", состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы, экскурсии по библиотеке, показ документального и художественного кино.

Для подрастающего поколения в летние месяцы запланирован цикл игровых и познавательных программ "Библиотека для поколения Next" и конкурс "Библиотека моей мечты!". В октябре пройдут III Шестаковские чтения "История длиною в век".