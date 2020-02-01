Объекты ЖКХ Уватского района передадут в концессию

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Передачу объектов тепло- и водоснабжения Уватского района в концессию ПАО "СУЭНКО" обсудили на рабочей встрече глава муниципалитета Сергей Путмин и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Антон Фирсов, сообщает пресс-служба Уватского района.

Сергей Путмин отметил, что по закону объекты жилищно-коммунального хозяйства не могут находиться в эксплуатации муниципального предприятия, если оно является неэффективным.

"Последние годы мы оказывали нашим МУПам существенную поддержку имуществом, техникой, предоставляли денежные компенсации. К сожалению, сама такая помощь также является одним из критериев неэффективности предприятия. Выход один – передача комплекса тепло-водоснабжения частному инвестору на долгосрочных договорных условиях. Сегодня это осуществляется под руководством правительства области. Департамент ЖКХ нам оказывает методическую и организационную поддержку", – добавил глава.

На совещании руководители рассмотрели возможность изменения схемы теплоснабжения микрорайона Центральный в Увате из-за строительства многоквартирных домов и переключения сетей теплоснабжения с мазутной котельной на газовую в Демьянке.