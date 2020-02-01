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Скверы Тружеников тыла и Победы в Тюмени обновят

Общество, 13:27 27 февраля 2020

Тюмень — наш дом | Фото: Тюмень — наш дом

Фонтан на озелененной территории у сквера Тружеников тыла будет обновлен к 9 мая. Об этом рассказал на выездном заседании руководитель управы ВАО Александр Сухомяткин.

В 2019 году сквер Тружеников тыла благоустроили частично: установили лавочки и урны. На этот раз в процессе ремонта фонтана обновится облицовка, рабочие устранят протечки в чаше и в подведенных коммуникациях, установят новое оборудование.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из областного бюджета городу предоставлена субсидия на реализацию программы формирования современной городской среды в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".

Обновление ждет и сквер Победы. На детской площадке уложат асфальтобетонное и травмобезопасное покрытие, установят игровые комплексы "День Победы" и "Аэроплан", детскую карусель "День Победы", качели, песочницу, игровой элемент "Вертолет", качалку на пружине "День Победы".

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# благоустройство , скверы

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