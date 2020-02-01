Миланский органист даст концерт в Тюменской филармонии
Органные сочинения трех столетий исполнит органист Лоренцо Гьельми на сцене Тюменской филармонии 15 марта, сообщает ТКТО.
Лоренцо Гьельми – органист церкви Сан Симпличиано в Милане, профессор-музыковед, преподающий в Международной академии музыки в Милане и в "Schola Cantorum Basiliensis" в Базеле (Швейцария).
Гьельми как органист и клавесинист дает концерты по всей Европе, а также в Японии и США, записывает сольные альбомы, играет с инструментальным ансамблем "La Divina Armonia" и в дуэте со своим младшим братом Витторио Гиельми.
Музыкант – обладатель самой престижной французской музыкальной премии "Diapason d’Or", которую он получил за блистательное исполнение произведений Брунса и Баха.
Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте Тюменской филармонии.