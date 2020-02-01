Российские художники подарили свои работы фонду "Возрождение Тобольска"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Картины художников из 13 городов России представят на выставке фонда "Возрождение Тобольска", которая откроется в выставочном зале "Вольница" ТК "Ермак" 28 февраля в 17 часов, сообщает администрация Тобольска.

Отметим, в 2019 году благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" отпраздновал 25-летие. Художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Йошкар-Олы, Новороссийска, Омска, Красноярска, Магнитогорска, Томска, Тюмени, Тобольска, Вологодской и Свердловской области сделали организации подарок. Более 30 рисунков, гравюр, экслибрисов посвящены юбилейной дате.

Как отмечают в городской администрации, работы отражают аспекты деятельности фонда "Возрождение Тобольска": сохранение и популяризацию культурного наследия города, финансирование различных проектов. В каждом полотне – история Тобольска, его культура и искусство.

Открытие выставки состоится в день 26-летия фонда.