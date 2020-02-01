  • 27 февраля 202027.02.2020четверг
  • USD65,5177
    EUR71,2439
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-западный

Российские художники подарили свои работы фонду "Возрождение Тобольска"

Общество, 17:40 27 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Картины художников из 13 городов России представят на выставке фонда "Возрождение Тобольска", которая откроется в выставочном зале "Вольница" ТК "Ермак" 28 февраля в 17 часов, сообщает администрация Тобольска.

Отметим, в 2019 году благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" отпраздновал 25-летие. Художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Йошкар-Олы, Новороссийска, Омска, Красноярска, Магнитогорска, Томска, Тюмени, Тобольска, Вологодской и Свердловской области сделали организации подарок. Более 30 рисунков, гравюр, экслибрисов посвящены юбилейной дате.

Как отмечают в городской администрации, работы отражают аспекты деятельности фонда "Возрождение Тобольска": сохранение и популяризацию культурного наследия города, финансирование различных проектов. В каждом полотне – история Тобольска, его культура и искусство.

Открытие выставки состоится в день 26-летия фонда.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Возрождение Тобольска , выставка , история

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 27.02.2020Лучших педагогов определили в Ишимском районе
18:13 27.02.2020Редким специалистом пополнится коллектив Тюменской авиалесоохраны
18:02 27.02.202028 февраля - события дня
17:51 27.02.2020На нечетной стороне улицы Воровского запретят остановку транспорта