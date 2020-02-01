Мастер-класс по fashion-иллюстрации пройдет в тюменском музее

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Мастер-класс "Весна в стиле fashion" пройдет в Тюмени 1 марта. Мероприятие начнется в 12 часов в читальном зале библиотеки Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63), сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Мастер-класс по fashion-иллюстрации в акварельной технике проведет преподаватель студии творчества "Серебро" Анна Баянова.

"Весна - это время, когда девушкам всех возрастов особенно хочется быть красивыми и стильными. А еще – это время обновления. Хотите воплотить свои модные идеи, окунуться в творческую атмосферу или просто порисовать – приходите на мастер-класс", - отмечают организаторы.

Вход на мероприятие свободный. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 12+.