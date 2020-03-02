Упоровцев приглашают на круглый стол "Шаг за шагом: самозанятые"

| Фото: администрация Упоровского муниципального района | Фото: администрация Упоровского муниципального района

Круглый стол "Шаг за шагом: самозанятые" с участием межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы начнется в администрации Упоровского муниципального района 3 марта в 10 часов, сообщает администрация муниципального образования.

На заседании рассмотрят преимущества самозанятости, особенности перехода на налог на профессиональный доход, а также продвижение в социальных сетях и маркетинг и мобильное приложение "Мой налог".

Участники круглого стола познакомятся с льготными условиями налогообложения, в том числе, освобождением от предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, ведением книги доходов и расходов и тем, как вместо НДФЛ оплачивать налог на профдоход.