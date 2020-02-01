Лучших педагогов определили в Ишимском районе

| Фото: отдел образования Ишимского района | Фото: отдел образования Ишимского района

Учитель обществознания и истории Карасульской школы Ирина Ефремова победила в муниципальном конкурсе "Педагог года-2020" в номинации "Учитель года".

Она отметила, что конкурс – это огромный активизатор педагогической деятельности и призналась, что победа стала для нее неожиданной и очень приятной, особенно среди таких сильных соперников.

"Подготовку я начала летом 2019 года. Были семинары, обучение, самообразование, работа с детьми. Победа принесла глубокое профессиональное удовлетворение от хорошо проделанной работы и мотивацию на будущее. Самым сложным заданием оказалось провести для детей классный час на тему "Моя малая родина", потому что ребята были из разных уголков района, и малая родина у каждого своя. Необходимо было грамотно свести понятия Родины, малой родины, сделать это увлекательно и не забыть о том, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Считаю, что я справилась. Самое сложное задание оказалось и самым ярким!", — поделилась Ирина Ефремова.

Сейчас учитель готовится к участию в областном конкурсе педагогического мастерства, который пройдет в апреле, а всем коллегам желает не терять боевого духа и подходить к подготовке комплексно.

По информации отдела образования Ишимского района, второе место в номинации "Учитель года" поделили учитель начальных классов Тоболовской школы Ирина Первышина и учитель химии Гагаринской школы Екатерина Луговских.

Бронза досталась учителю физкультуры Стрехнинской школы Павлу Таланцеву.

Звание "Воспитатель года" завоевала воспитатель группы кратковременного пребывания Новотравнинской школы Алина Базилевич.

Победителем в номинации "Педагогический дебют" стала учитель истории и обществознания Гагаринской школы Елена Новикова.

Ольга Луценко из Гагаринской школы признана лучшим педагогом-психологом.

Учитель-логопед Стрехнинской средней школы Елена Штефан завоевала победу в номинации "Учитель–логопед года".

Лидеры номинаций представят Ишимский район на региональном конкурсе педагогического мастерства.

Инна Кондрашкина