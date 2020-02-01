Тюменский кинопроект "Команда С" объединит любителей и профессионалов

| Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Открытие проекта "Команда С" пройдет в Школе перспективных исследований/SAS (ул. 8 марта, 2, к.1, ауд. 501) в Тюмени 29 февраля, сообщает пресс-служба центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Проект объединит множество кинематографистов — от любителей до профессионалов. В первый день участники каждого из четырех направлений познакомятся со своими группами и кураторами, с которыми будут тесно общаться следующие 10 дней.

"Команда С" — киноинтенсив, на котором 75 человек, заинтересованных в работе на съемочное площадке, смогут встретиться с федеральными экспертами, работавшими над полнометражными фильмами "Тобол", "Матильда", "Жара", рекламой для крупнейших брендов России и Европы и клипами известных исполнителей.

Полученные знания участники каждого направления смогут отработать на практике. Так, например, участники режиссерского цеха поучаствуют в проведении городского кастинга среди школьников 8-11 классов на мини-сериал "Отряд С", где узнают о порядке проведения кастинга и его особенностях.

"Мы хотим создать сильное сообщество кинематографистов в Тюмени, поэтому проводим интенсив, где поделимся практическим опытом. Это отличная возможность попробовать себя в новой сфере, увидеть процесс создания большого кино изнутри и найти единомышленников", — сказала руководитель проекта Дарья Киселева.

Заявочная кампания уже завершена, команды сформированы. Всего организаторы получили и обработали 140 заявок и отобрали лучших на основании опыта работы и мотивационного письма, которое написал каждый участник.

Для каждого направления составлена индивидуальная программа и приглашены эксперты-практики кинопроизводства из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.

В итоге лучшие получат возможность стать частью команды специалистов второго эшелона тюменского киносообщества — специалистов, которые отвечают за организацию и помощь на площадке.

Следить за проектом можно в группе проекта "Команда С" в социальной сети ВКонтакте.