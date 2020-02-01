Тюменские прокуроры добились блокировки сайтов, обучавших кражам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сайты, обучающие кражам из торговых центров и скручиванию счетчиков воды и электроэнергии, заблокировали по искам прокуратуры Центрального округа Тюмени, сообщает региональное надзорное ведомство.

В ходе мониторинга сети прокуроры обнаружили шесть ресурсов с запрещенной информацией.

Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления. Требования прокуратуры суд удовлетворил и доступ к ресурсам с запрещенной информацией заблокирован.