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Тюменские прокуроры добились блокировки сайтов, обучавших кражам

Общество, 17:29 27 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сайты, обучающие кражам из торговых центров и скручиванию счетчиков воды и электроэнергии, заблокировали по искам прокуратуры Центрального округа Тюмени, сообщает региональное надзорное ведомство.

В ходе мониторинга сети прокуроры обнаружили шесть ресурсов с запрещенной информацией.

Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления. Требования прокуратуры суд удовлетворил и доступ к ресурсам с запрещенной информацией заблокирован.

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# прокуратура , сайт

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