Тюменские прокуроры добились блокировки сайтов, обучавших кражам
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Сайты, обучающие кражам из торговых центров и скручиванию счетчиков воды и электроэнергии, заблокировали по искам прокуратуры Центрального округа Тюмени, сообщает региональное надзорное ведомство.
В ходе мониторинга сети прокуроры обнаружили шесть ресурсов с запрещенной информацией.
Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления. Требования прокуратуры суд удовлетворил и доступ к ресурсам с запрещенной информацией заблокирован.