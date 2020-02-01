Банковские эксперты отметили финансовую грамотность и бдительность тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы реже становятся жертвами кибермошенников по сравнению с жителями других субъектов России. Об этом заявил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов на XVII Межрегиональной конференции "Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы", которая прошла в Тюмени 27 февраля.

"1 тысяча 600 успешных попыток кибермошенничеств совершено в прошлом году на территории региона, зафиксированный ущерб составил 13,7 миллиона рублей. В сравнении с другими субъектами Тюменская область далеко не в лидерах, это значит, что ее жители более бдительны и не так часто поддаются на уловки мошенников", - рассказал эксперт.

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский отметил, что повышение уровня финансовой грамотности среди населения – главный инструмент против хищения средств с банковских карт.

"По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, общий объем ущерба от кибермошенничества по итогам 2019 года в России составил около 6,7 млрд рублей, в 90 % случаев от действий злоумышленников пострадали физические лица. Это свидетельствует о том, необходима активная работа по формированию грамотной позиции у людей для обеспечения безопасности их средств", - пояснил Георгий Лунтовский.

Управляющий отделением по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ Сергей Попов добавил, что меры по пресечению подобных преступлений принимаются органами власти, правоохранительными органами.

"Понимание проблемы есть, разъяснительная работа ведется через средства массовой информации, различные образовательные семинары, которые организуют, в том числе и банки. Сохранность средств на банковских картах при проведении интернет-операций обеспечит только соблюдение каждым человеком простых правил. Мы постоянно повторяем: "Не сообщайте коды", "Не доверяйте", "Перепроверяйте информацию", но пока не все умеют критически оценивать чужие слова и вовремя распознать мошенников", - выразил мнение представитель регионального отделения Уральского главного управления Центрального банка.

Он добавил, что межведоственная работа по повышению уровня финансовой грамотности населения будет усилена.

Ирина Кургузова