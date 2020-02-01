Театр ишимских медработников представляет премьеру спектакля "Женитьба"

| Фото: пресс-служба ОБ № 4 (Ишим) | Фото: пресс-служба ОБ № 4 (Ишим)

Артисты театра медицинских работников "Улыбка" ишимской областной больницы № 4 приглашают горожан и гостей города на премьеру спектакля "Женитьба" по одноименной комедии Гоголя 29 февраля в концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ. Начало в 17 часов, вход свободный.

Медсестра оперативного отдела Надежда Шайденко играет в спектакле одну из главных ролей – невесту Агафью Тихоновну.

"Роль интересная, какие-то актерские приемы подсмотрела в столичных театрах, другие в Ишимском народном театре. Привнесла, конечно, и свое видение. Мы стараемся выезжать со спектаклями два раза в год в Тюмень и другие города, куда получается. Кроме того, ездим на конкурс "Новая волна" для медработников, занимаем первые места", - рассказала актриса.

Выразить себя через сцену, передать настроение зрителям семь лет старается актриса Людмила Майер. А в медицине она уже 40 лет, трудится операционной медсестрой.

"Первое для меня – медицина, а театр – обожаемое увлечение. Любимая роль – Зербинетта в пьесе Мольера "Проделки Скопена", она близка мне по духу. В новом спектакле я играю сваху, роль интригующая. Репетировали эту постановку почти два года, какие-то независимые от нас обстоятельства все отодвигали премьеру. Но спектакль все же состоится!" - подчеркнула Людмила Майер.

По информации пресс-службы областной больницы № 4, в театральной труппе 11 артистов: сотрудники лечебного учреждения, а также учащиеся Ишимского медицинского колледжа и бывшие работники медучреждения.

В 1986 году это был театр миниатюр под названием "И в шутку, и всерьез". После, в 2009 году, театр медработников возродился с новым именем "Улыбка". За это время театралы подготовили 13 спектаклей. Все эти годы неизменным режиссером-постановщиком остается врач-офтальмолог Алла Соболенко.

Инна Кондрашкина