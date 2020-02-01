Гостям форума "Тетрис" предложат поиграть в развивающие игры

| Фото: "ТЕТРИС - форум мудрых родителей" во ВКонтакте | Фото: "ТЕТРИС - форум мудрых родителей" во ВКонтакте

В развивающие игры смогут поиграть гости форума мудрых родителей "Тетрис", который откроется в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) в Тюмени 29 февраля, сообщают организаторы.

На площадке будет представлено множество игр. В них посетители смогут поиграть со своими детьми в возрасте от трех лет.

На форуме гостей ждут развивающие и развлекающие игры, активности, ориентированные на аккуратность, логику, внимание. Для тех, кто хотят заняться моторикой и воображением, подойдут пазлы DaVICI.

Форум "Тетрис" — проект о воспитании, обучении и развитии детей не по необходимости, а с удовольствием. В программе — выступления профессиональных педагогов и психологов, которые поделятся секретами эффективного воспитания детей и подростков. Заявлено 12 спикеров. Участники узнают, как приучить детей к порядку, откуда берется детская агрессия и как с ней бороться, как отпустить подростка во взрослую жизнь, а также познакомятся с приемами доверительного общения с подростками. Предусмотрена возможность живого общения со спикерами, поэтому каждый родитель сможет задать волнующий вопрос экспертам.

Форум "Тетрис" предполагает образовательные площадки для молодых родителей (если ребенку от 0 до 6 лет), опытных родителей (если ребенку от 6 до 13 лет), родителей со стажем (если ребенку от 14 до 17 лет).

С программой форума можно ознакомиться здесь.