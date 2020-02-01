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Новый ФАП заработал в Нижнетавдинском районе

Общество, 15:00 28 февраля 2020

Жителям села Паченка больше не нужно ездить за медицинской помощью в Нижнюю Тавду. В новом модульном ФАПе уже ведет прием пациентов фельдшер, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новый фельдшерско-акушерский пункт соответствует всем современным требованиям, оснащен, в том числе, дефибриллятором и оборудованием для вентиляции легких.

"Сегодня в Нижнетавдинском районе, помимо областной больницы № 15, действует около тридцати пунктов оказания медицинской помощи, в том числе участковая больница в селе Велижаны, четыре врачебные амбулатории. До 2021 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в эксплуатацию введут еще шесть фельдшерско-акушерских пунктов", – рассказал главный врач Анатолий Смоляренко.

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# модульный ФАП , Нижнетавдинский район

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