Новый ФАП заработал в Нижнетавдинском районе

Жителям села Паченка больше не нужно ездить за медицинской помощью в Нижнюю Тавду. В новом модульном ФАПе уже ведет прием пациентов фельдшер, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новый фельдшерско-акушерский пункт соответствует всем современным требованиям, оснащен, в том числе, дефибриллятором и оборудованием для вентиляции легких.

"Сегодня в Нижнетавдинском районе, помимо областной больницы № 15, действует около тридцати пунктов оказания медицинской помощи, в том числе участковая больница в селе Велижаны, четыре врачебные амбулатории. До 2021 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в эксплуатацию введут еще шесть фельдшерско-акушерских пунктов", – рассказал главный врач Анатолий Смоляренко.