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Форум "Спутник" для педагогов региона прошел в Тюмени

Общество, 15:32 28 февраля 2020

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Более 150 педагогов Тюменской области стали участниками образовательный форума "Спутник", который прошел в ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Работа образовательных площадок была сконцентрирована на изучении передовых методик обучения школьников, освоении технологий "дизайн-мышление" и ЕduScrum, знакомстве с приемами моделирования индивидуальных образовательных траекторий, расширении знаний о психологических ресурсных практиках в образовательном процессе. Особое внимание спикеры уделили интеграции изученных методик в профессиональную деятельность педагогов.

Форум "Спутник" открыл серию мероприятий для учителей и педагогов, которые будут организованы на базе ТюмГУ и Регионального центра "Новое поколение". В планах – ежемесячные онлайн-встречи и консультации с ведущими специалистами в области преподавания. С апреля на базе центра "Новое поколение" стартуют две очные образовательные программы, посвященные проектной деятельности и реализации элективов в школе.

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

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# образование , педагоги , ТюмГУ

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