В Ялуторовске стартовал фотоконкурс "Милая мама"

| Фото: из личного альбома Любови Бушмакиной | Фото: из личного альбома Любови Бушмакиной

Фотоконкурс "Милая мама" организован впервые. Он стартует 2 марта. Заявки принимаются до 13 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила куратор конкурса, специалист по работе с молодежью Молодежного центра Ялуторовска Татьяна Исакова.

"Фотоконкурс этот впервые проводится, он посвящен Международному женскому дню, но решили дать больше времени участникам. Как раз 8 марта участники сделают фото для конкурса, который проводится в двух возрастных группах: до 17 лет, 18 лет и старше. Количество работ, представленных на фотоконкурс одним участником, не может превышать трех снимков, - рассказала она. - Под работой необходимо указать: фамилию, имя, отчество, возраст, номер телефона, выбрать номинацию конкурса и указать название работы".

Номинации фотоконкурса "Милая мама": "мать и дитя" - фотографии матери с ребенком; "мамины глаза" - портреты женщины-матери; "в ожидании чуда" - фотографии будущих мам; "семейное счастье" - фотография многодетной мамы с детьми; "мамы всякие нужны, мамы всякие важны"/профессии мам или мама на работе.

Эксперты оценят работы ялуторовчан по критериям: соответствие теме фотоконкурса; оригинальность композиционного решения; общее восприятие; художественный уровень произведения; оригинальность идеи и содержание работы; качество изображения: четкость, ясность изображения.

Решение о победителе и призерах творческого состязания будет принято до 18 марта. Им вручат грамоты и призы.

Для участия в конкурсе необходимо отправить работу в альбом "Милая мама" во ВКонтакте группы "Молодежный центр Ялуторовска".

Справки по телефону 8 (34535) 20063.

Анжела Лебедева