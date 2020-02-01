Тюменским предпринимателям помогают выйти на международный уровень

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Занять свою нишу на мировом рынке тюменским "бизнес-малышам" помогает Центр поддержки экспорта Тюменской области. При его содействии в 2019 году субъекты МСП заключили 38 контрактов на сумму более трех миллионов долларов США.

В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для тюменских предприятий малого и среднего бизнеса, планирующих выйти на экспорт, в регионе разработан комплекс мер поддержки.

Среди них - поиск потенциальных партнеров за рубежом, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за рубежом, организация обучающих мероприятий, привлечение сторонних профильных экспертов, размещение на торговых электронных площадках и т.д.

В 2019 году при содействии Центра поддержки экспорта малые и средние предприятия региона приняли участие в десяти международных выставках и пяти бизнес-миссиях.

А в пяти "реверсных" бизнес-миссиях участвовали импортеры из Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и КНР. В Школе экспорта "Российского экспортного центра" за год прошли обучение 42 субъекта МСП. Помогают найти зарубежных партнеров и постоянно действующие экспозиции региона в Китае и Казахстане.

Губернатор Александр Моор не раз говорил, что в регионе есть серьезный потенциал развития международных экономических связей. "Перед нами стоит задача построения системы долгосрочных механизмов и инструментов развития экспорта. Для этого важны не только имеющиеся в распоряжении правительства региона формы поддержки, но и стремление и умение предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области производить и продвигать на внешние рынки конкурентоспособную продукцию", - подчеркнул глава региона.

Всего в прошлом году 161 малое и среднее предприятие региона получило 485 различных услуг в Центре поддержки экспорта Тюменской области, сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.