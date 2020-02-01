Психолог Софья Белякова: молодые мамы должны обратить внимание на себя

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Для молодых матерей важно обратить внимание на себя. Об этом сказала психолог-консультант, специалист в области гештальт-подхода Софья Беликова на форуме мудрых родителей "Тетрис", который открылся в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в Тюмени 29 февраля.

На мероприятии она прочла лекцию "Психологическая поддержка мам: профилактика родительского выгорания".

"В наше время предъявляются высокие требования к родителям и родительству. Когда молодые семьи только готовятся стать родителями, у них большие представления о том, какими они станут хорошими матерями и отцами. Но когда рождается ребенок становится ясно, что реальность довольно сильно отличается от ожиданий. Оказывается, что сделать все, что было запланировано практически невозможно. Новоиспеченных мам забывают предупредить о многих тяжёлых моментах, с которыми им придется столкнутся", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Софья Белякова.

По ее словам, у молодых мам накапливается физическая усталость. Часто это вытекает в то, что женщины начинают думать, что они плохие матери и у них ничего не получается. Наступает эмоциональное выгорание. Разбитые ожидания приводят к тому, что радость от материнства не ощущается.

На своей лекции Софья Белякова решила поддержать матерей, рассказать им, что ожидания могут быть нереалистичными, поделилась советами.

"Самое главное – обратить внимание на себя. В истории про материнство часто оказывается, что женщина отодвигает себя, притом даже не на второй план. Сначала у нее идут ребенок, муж, дом и так далее. Если распределять силы по этой приоритетности, то до себя очередь вообще не дойдет", – добавила она.

По словам психолога, необходимо позаботиться в первую очередь о себе, поскольку это важно для ребенка, психологического климата в семье.

Всего на форуме мудрых родителей "Тетрис" 29 февраля выступят 12 спикеров. После выступлений экспертов гости мероприятия смогут свободно пообщаться с ними.

Форум "Тетрис" предполагает образовательные площадки для молодых родителей (если ребенку от 0 до 6 лет), опытных родителей (если ребенку от 6 до 13 лет), родителей со стажем (если ребенку от 14 до 17 лет).

С программой форума можно ознакомиться здесь.

Инна Пахомова