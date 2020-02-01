Для юных посетителей форума "Тетрис" подготовили мастер-классы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Посетители форума мудрых родителей "Тетрис" могут привести своих детей на творческие мастер-классы.

Напомним, форум открылся в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 29 февраля. В 11 часов стартовали первые лекции от тюменских экспертов.

Для юных посетителей форума организаторы подготовили различные творческие мастер-классы. На третьем этаже библиотеки дети могут самостоятельно сделать маски, используя бумагу и краски, объемные открытки. Посетители "Тетриса" могут оставить здесь детей, за ними присмотрят волонтеры. По словам добровольцев, мастер-классы будут сменяться. Так, маленьких тюменцев ждет занятие по раскрашиванию пряников пищевыми красками.

Тюменки, пришедшие на форум, могут посетить бьюти-студию. Ее разместили на третьем этаже библиотеки, рядом с площадкой, где организованы мастер-классы для детей. Здесь горожанкам помогут освежить и подчеркнуть образ за пару минут. Передвижная бьюти-студия проработает в рамках форума до 16 часов.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Форум "Тетрис" предполагает образовательные площадки для молодых родителей (если ребенку от 0 до 6 лет), опытных родителей (если ребенку от 6 до 13 лет), родителей со стажем (если ребенку от 14 до 17 лет).

С программой события можно ознакомиться здесь.

Инна Пахомова