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В России ввели новые правила эксплуатации старых автомобилей

Общество, 11:50 01 марта 2020

tobgorod.ru | Фото: tobgorod.ru

Государственный стандарт для раритетных транспортных средств начал действовать в России c 1 марта, сообщает "Лента.ру".

Документом вводятся требования к безопасности ретро-автомобилей, а также методы их проверки. В частности, будет контролироваться состояние тормозов, шин и колес, фар, а также системы пожарной безопасности транспортного средства.

Действие нового ГОСТа распространяется на мотоциклы, легковые машины и прицепы старше 30 лет, а также на грузовики старше 50 лет, предназначенные в том числе для перевозки пассажиров. Транспортные средства должны быть с оригинальными двигателем, кузовом и рамой.

В новых правилах появилось понятие классических автомобилей. В эту категорию попадут машины старше 30 лет, получившие соответствующий паспорт о прохождении историко-технической экспертизы. Ее будут проводить специалисты, имеющие аккредитацию общероссийской спортивной федерации автоспорта.

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# автомобили , ретро

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