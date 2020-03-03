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Фестиваль уличных театров "Сны улиц" набирает участников

Общество, 08:18 03 марта 2020

"Фестиваль уличных театров "Сны улиц" Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Фестиваль уличных театров "Сны улиц" Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Стартовал прием заявок на участие в юбилейном XV Международном фестивале уличных театров "Сны улиц", который пройдет в Тюмени в июле, сообщают организаторы.

Присоединиться к крупному событию могут театральные, музыкальные, танцевальные коллективы и отдельные творческие единицы с готовым уличным представлением в любой форме. Результаты отбора участников обещают сообщит в мае.

Вместе с заявкой организаторы просят желающих принять участие в фестивале выслать фото- и видеоработ на электронный адрес: mimicriya@mail.ru.

С формой заявки можно ознакомиться здесь.

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# музыка , спектакли , театры , фестиваль

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