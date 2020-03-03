Фестиваль уличных театров "Сны улиц" набирает участников
| Фото: "Фестиваль уличных театров "Сны улиц" Тюмень" во ВКонтакте (архив)
Стартовал прием заявок на участие в юбилейном XV Международном фестивале уличных театров "Сны улиц", который пройдет в Тюмени в июле, сообщают организаторы.
Присоединиться к крупному событию могут театральные, музыкальные, танцевальные коллективы и отдельные творческие единицы с готовым уличным представлением в любой форме. Результаты отбора участников обещают сообщит в мае.
Вместе с заявкой организаторы просят желающих принять участие в фестивале выслать фото- и видеоработ на электронный адрес: mimicriya@mail.ru.
С формой заявки можно ознакомиться здесь.