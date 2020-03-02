Торгово-промышленная палата региона развивает сотрудничество с итальянским бизнесом

| Фото: со страницы "Русский Дом в Италии" в Фейсбук | Фото: со страницы "Русский Дом в Италии" в Фейсбук

Торгово-промышленная палата Тюменской области начинает активную работу с международным центром делового и культурного сотрудничества "Русский Дом в Италии". Этому способствует заключенное ранее соглашение о взаимодействии, сообщает ТПП региона.

"Бизнес Тюменской области заинтересован в развитии деловых отношений с Италией, реализации экспортной продукции, организации совместных проектов, заключении прямых контрактов между поставщиками и конечными потребителями. В этом может оказать помощь "Русский Дом в Италии". Не менее важен выход на рынок Евросоюза", - подчеркнул президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области с начала 2020 года провели несколько переговоров с представителями деловых кругов Европы и Америки. В январе президент ТПП региона пригласил с визитом в Тюменскую область посла Великобритании в России Дебору Броннерт, а позже принял участие во встрече с представителями Генерального консульства США в Екатеринбурге, руководителями Коммерческой службы в США и Американской торговой палаты.

Международный центр делового и культурного сотрудничества "Русский Дом в Италии" создан в 2001 году по инициативе экс-президента Итало-Российской Торговой палаты Виктора Укмара для реализации российско-итальянских экономических проектов. Центр имея тесные связи в правительстве, обеспечивает российским компаниям выход на рынок Италии и Европы в целом.