Учителя года назвали в Абатском районе
| Фото: отдел образования администрации Абатского района
Учитель математики Абатской средней школы № 1 Елена Бурмистрова победила в районном конкурсе "Учитель года-2020", сообщает отдел образования администрации Абатского района.
Участие в конкурсе приняли три педагога. Второе место завоевала учитель математики Абатской школы № 2 Анастасия Чудинович, третье - учитель географии Тушнолобовской школы Ирина Третьякова,
Конкурсантки провели открытые уроки и методические семинары, а также защитили образовательные проекты.