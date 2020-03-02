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Учителя года назвали в Абатском районе

Общество, 11:58 02 марта 2020

отдел образования администрации Абатского района | Фото: отдел образования администрации Абатского района

Учитель математики Абатской средней школы № 1 Елена Бурмистрова победила в районном конкурсе "Учитель года-2020", сообщает отдел образования администрации Абатского района.

Участие в конкурсе приняли три педагога. Второе место завоевала учитель математики Абатской школы № 2 Анастасия Чудинович, третье - учитель географии Тушнолобовской школы Ирина Третьякова,

Конкурсантки провели открытые уроки и методические семинары, а также защитили образовательные проекты.

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# учитель года

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