  • 2 марта 20202.03.2020понедельник
  • USD66,9909
    EUR73,7235
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменцам предлагают пробежаться на лыжах в зачет ГТО

Спорт, 14:43 02 марта 2020

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Пять центров тестирований ГТО будут ждать тюменцев в марте. Кроме бега на лыжах горожан приглашают на стрельбу из пневматической и электронной винтовок, самозащиту без оружия и другие испытания, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Ознакомиться с нормативами, соответствующими разным возрастным ступеням, можно на официальном сайте всероссийского проекта www.gto.ru. Подробная информация о ГТО в областной столице и графики работы городских центров тестирований размещаются во ВКонтакте в группе "ГТО" в Тюмени". В теме обсуждений можно задать специалистам вопросы.

Для участия в комплексе ГТО необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и получить медицинский допуск.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 02.03.2020Около семидесяти участников собрали первые в Ишиме соревнования по зимнему плаванию
14:43 02.03.2020Тюменцам предлагают пробежаться на лыжах в зачет ГТО
11:47 02.03.2020БК "Нефтехимик" дважды переиграл баскетболистов из Санкт-Петербурга
09:13 02.03.2020"Лыжня России" в Тюмени состоится 7 марта