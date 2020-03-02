Тюменцам предлагают пробежаться на лыжах в зачет ГТО

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Пять центров тестирований ГТО будут ждать тюменцев в марте. Кроме бега на лыжах горожан приглашают на стрельбу из пневматической и электронной винтовок, самозащиту без оружия и другие испытания, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Ознакомиться с нормативами, соответствующими разным возрастным ступеням, можно на официальном сайте всероссийского проекта www.gto.ru. Подробная информация о ГТО в областной столице и графики работы городских центров тестирований размещаются во ВКонтакте в группе "ГТО" в Тюмени". В теме обсуждений можно задать специалистам вопросы.

Для участия в комплексе ГТО необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и получить медицинский допуск.