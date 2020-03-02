В Сети появился видеоролик о последствиях беспечности на железнодорожных путях

| Фото: ural-trans.sledcom.ru | Фото: ural-trans.sledcom.ru

Видеоролик о профилактике травматизма на железной дороге подготовили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ совместно со Свердловской железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД".

Ежегодно на железной дороге люди получают травмы, несовместимые с жизнью, по причине собственной неосторожности. По статистике, 80% травмированных - это подростки от 12 до 17 лет, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте или находились в опасной близости от зоны движения поездов.

В качестве примера рассматриваются два случая. Первый произошел 30 июня 2018 года на перегоне Старатель - Монзино СвЖД. Подросток попал под поезд и получил травмы, несовместимые с жизнью, когда вместе с одноклассниками после купания решил сократить путь через пути. Из-за шума встречного поезда друзья не заметили приближения сзади другого состава и громких сигналов машиниста, который применил экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным.

Еще один случай произошел в 2016 году на перегоне Алябьево - 135 км в Ханты-Мансийском автономном округе. Тогда был травмирован несовершеннолетний, который шел в габарите пути в наушниках. На восстановление здоровья ушло 2,5 года, и до сих пор юноша жалуется на проблемы с подвижностью руки.

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности СвЖД Аркадий Деордиев рассказал, что за предыдущие пять лет на свердловской железной дороге травмировались 46 детей и подростков, из них 24 - смертельно. Специалисты напоминают о том, что тормозной путь поезда - около одного километра.