Тюменские предприниматели заняли первое место в битве блинопеков

| Фото: ТРО "ОПОРА РОССИИ" | Фото: ТРО "ОПОРА РОССИИ"

Команда предпринимателей "ОПОРА РОССИИ" заняла первое место в битве блинопеков в Ялуторовске 1 марта, сообщает пресс-служба ТРО "ОПОРА РОССИИ".

Сборная бизнесменов впервые участвовала в "Битве блинопеков", перевернула блин и стала победителем.

Капитаном команды предпринимателей стал вице-президент "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров, а шеф-поваром - предприниматель, член ялуторовского местного отделения "ОПОРА РОССИИ" Алексей Сахаров. Команда состояла из тюменских, тобольских и ялуторовских предпринимателей - членов общественной организации.

Для приготовления блина они использовали 30 литров теста.

Напомним, всего в битве блинопеков участвовали пять команд: организаторы фестиваля из Ялуторовска "Команда тещи"; ТРО "ОПОРА РОССИИ"; ялуторовского ресторанно-гостиничного комплекса "Арагац-плаза"; ассоциации гостеприимства Тюменской области – в ее состав вошли лучшие повара Тюмени; команда санатория "Сосновый бор"; ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Ярмарки, народные гулянья привлекают туристов и СМИ, и повышают интерес к местным товаропроизводителям. Команда "ОПОРА РОССИИ" приняла участие в "Битве блинопеков", потому что это одно из мероприятий – "магнитов" для развития предпринимательства Ялуторовска, - рассказали в организации, - для ТРО "ОПОРА РОССИИ" всероссийский рекорд по выпечке трехметрового блина-гиганта оказался под силу".