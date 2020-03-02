В Тюменской области заметили дефицит медицинских масок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дефицит медицинских масок зафиксирован в Тюменской области. Такие данные мониторинга приводит региональная Федеральноя антимонопольная служба (ФАС) по данным на 26 фервраля.

В ведомстве пояснили, что не все аптеки имеют необходимый для удовлетворения спроса запас медицинских масок. По имеющимся данным медицинские маски имеются в продаже у аптечных сетей "Фармленд", "Панацея", "Кинея", "Ригла", "Фармация" и "Фарма-Грант", "Вита" и др.

Средняя цена одной медицинской маски в регионе практически не изменилась - составляет 8,8 рублей. Ценовой диапазон масок в аптеках: от 4,5 до 14 рублей. В объектах розничной торговли, входящих в крупные торговые сети (Магнит, Метро, Окей), стоимость одной маски составляет от 3,8 до 9,1 рублей.

ФАС инициировало проверку аптек, завышающих цены на изделия на фоне сообщений о распространении коронавируса. В ведомстве также сообщили, что за необоснованный рост стоимости масок аптеки будут наказываться штрафами.

Кроме того, президент России Владимир Путин потребовал лишать лицензии аптечные организации, уличенные в спекуляции.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, скончались 2 тыс. 912, излечились почти 44,5 тыс. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тыс., скончались 104 человека.