В Тобольске усилят контроль за восстановлением благоустройства после ремонта

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

72 протокола за не восстановление объектов благоустройства составлено в Тобольске в 2019 году. Усиление контроля за этим вопросом рассмотрели на коллегии администрации города 2 марта.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"В текущем году планируем изменить порядок осуществления земляных работ, восстановления нарушенного благоустройства после их окончания, сроки проведения земляных работ, усилить контроль за качеством, включая поэтапное освидетельствование конструктивного слоя дорожной одежды", - сказал он.

Оснований для привлечения к административной ответственности есть, отметил Афанасьев. Это не восстановление объектов благоустройства - 72 протокола в 2019 году, за осуществление земляных работ без ограждений - 14 протоколов, осуществление работ без разрешения - 10, за нарушение требований к элементам благоустройства - восемь. Всего составлено 104 протокола, общая сумма штрафов - 1 млн 797 тыс. рублей, оплачено 1 млн 707 тыс. рублей.

"Каждую раскопку мы отслеживаем до ее восстановления в первоначальное состояние. Штрафуем, контролируем", - говорит глава Тобольска.

Жители города о фактах нарушения благоустройства могут сообщать на портал "Наш дом".

Анжела Лебедева