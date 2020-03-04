Фестиваль "Золотая АрхИдея" пройдет в девятнадцатый раз в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

XIX Международный молодежный архитектурно-художественный фестиваль "Золотая АрхИдея-2020" пройдет в Тюмени 23–26 апреля. Его посвятят 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент образования и науки региона.

Организатором выступает Институт архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета.

К участию приглашают студентов архитектурных вузов и колледжей, временные и постоянные творческие коллективы подростков и молодежи, созданные в учреждениях среднего образования. Индивидуальные участники не допускаются (за исключением детей 12-17 лет).

Программа фестиваля включает конкурс детского архитектурного творчества, конкурс творчества студентов архитектурных вузов и колледжей, пробные экзамены для абитуриентов направлений "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды", художественный конкурс по композиции для учащихся 9 классов.

Состоится научно-практическая конференция "Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и современного развития" (25 апреля) и Международная научно-образовательная студенческая конференция по архитектуре и дизайну (26 апреля). Участники обсудят актуальные проблемы архитектурной деятельности, градостроительства, урбанистики; дизайн архитектурной среды в современном мире; исторические аспекты архитектуры и проблемы сохранения культурного наследия; синтез искусств в архитектуре; вопросы архитектурного образования.

Для участников фестиваля организуют мастер-классы, круглый стол для руководителей творческих коллективов и экскурсию по Тюмени.

Последний день подачи заявки на участие в конференциях — 15 апреля.

Подробнее об участии в фестивале можно узнать здесь или в оргкомитете: г. Тюмень, ул. Луначарского, 2/1, тел.: +7 (3452) 28-37-03, e-mail: iad@tyuiu.ru.