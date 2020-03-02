Тюменские врачи спасли жизнь многодетного отца

| архивное фото ОКБ №2 | архивное фото ОКБ №2

Ишемический инсульт диагностировали врачи Областной клинической больницы № 2 у 87-летнего мужчины, которого доставила скорая помощь в лечебное учреждение. Крупный тромб перекрыл кровоток в сонной артерии и значительно осложнил кровоснабжение головного мозга, сообщает больница.

Медиков к пациенту в п. Новотарманский вызвали его дети. Пациент поступил в стационар в так называемое терапевтическое окно – временной период, когда лечение патологического процесса может быть наиболее эффективным. В случае инсульта это 4,5 часа с момента появления симптомов: внезапная слабость конечностей с одной стороны тела, асимметричность лица, нарушения речи.

Пациенту провели тромболитическую терапию и попытались растворить тромб внутривенным введением специальных лекарственных препаратов. Затем применили новейшую для больницы методику эндоваскулярного лечения - тромбоаспирацию. С помощью системы специальных катетеров врачи через небольшой прокол артерии с помощью ваккуума извлекли тромб длиной в семь сантиметров из внутренней сонной артерии и еще несколько поменьше из крупных сосудов головного мозга.

Тромбоаспирацию в ОКБ № 2 сделали впервые. Несмотря на большой опыт проведения рентгенэндоваскулярных операций, врачи прошли специальное обучение, по нацпроекту "Здравоохранение" были закуплены необходимые расходные материалы для проведения таких вмешательств.

"Благодаря оперативной работе скорой помощи и врачей мой папа выжил и идет на поправку, – сказал сын пациента Владимир Калистратович. – Следующий этап для отца - реабилитация. Пользуясь возможностью, хочу обратиться к водителям. Пропускайте "кареты" скорой помощи - так вы спасете жизнь человеку, которого дома ждут дети".

Руководитель регионального сосудистого центра ОКБ № 2 Дмитрий Некрасов подчеркнул, что в случае инсульта жизнь и здоровье больного, особенно пожилого, во многом зависят от комплексного подхода: своевременного обращения за помощью, наличие в медицинском учреждении полного набора методик и инструментов для оказания специализированной помощи больным.

"Если два года назад в терапевтическое окно доставлялись 29 процентов от общего числа пациентов с инсультом, то сегодня этот показатель составляет уже 40 процентов. Однако нам есть куда стремиться – в Европе 80 процентов больных с инсультом своевременно обращаются за медицинской помощью. Без настороженности к инсульту самого населения нам достичь такой цифры будет сложно. Мы призываем проявлять жителей региона бдительность", - сказал Дмитрий Некрасов.

Он напомнил, что при симптомах инсульта нужно сразу вызывать скорую по номеру 03 со стационарного телефона и 103 с мобильного.