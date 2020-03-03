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Призовой фонд конкурса видеороликов "Мы" составит сто пятьдесят тысяч рублей

Общество, 11:43 03 марта 2020

"МЫ | Конкурс национальных видеороликов" во ВКонтакте | Фото: "МЫ | Конкурс национальных видеороликов" во ВКонтакте

150 тыс. рублей составит призовой фонд первого тюменского областного конкурса национальных видеороликов "МЫ", сообщают организаторы.

Конкурсанты могут выступить в трех номинациях: "Игровой/художественный ролик", "Анимационный ролик", "Видеорепортаж/видеоблог". Темы творческого состязания: "Межнациональное согласие в Тюменской области" и "Национальная идентичность" (культура, традиции и обычаи народов Тюменской области).

Принять участие в конкурсе могут все желающие вне зависимости от возраста.

Прием заявок продлится до 20 мая. По 1 июня члены жюри будут просматривать работы. С 20 мая по 5 июня продлится онлайн-голосование. Церемония награждения победителей и показ фильмов состоятся 12 июня.

Победителям присудят звания лауреатов конкурса I, II и III степени, вручат дипломы, памятные призы и денежные премии.

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# видеоролики , конкурс

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