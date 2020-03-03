Призовой фонд конкурса видеороликов "Мы" составит сто пятьдесят тысяч рублей
150 тыс. рублей составит призовой фонд первого тюменского областного конкурса национальных видеороликов "МЫ", сообщают организаторы.
Конкурсанты могут выступить в трех номинациях: "Игровой/художественный ролик", "Анимационный ролик", "Видеорепортаж/видеоблог". Темы творческого состязания: "Межнациональное согласие в Тюменской области" и "Национальная идентичность" (культура, традиции и обычаи народов Тюменской области).
Принять участие в конкурсе могут все желающие вне зависимости от возраста.
Прием заявок продлится до 20 мая. По 1 июня члены жюри будут просматривать работы. С 20 мая по 5 июня продлится онлайн-голосование. Церемония награждения победителей и показ фильмов состоятся 12 июня.
Победителям присудят звания лауреатов конкурса I, II и III степени, вручат дипломы, памятные призы и денежные премии.