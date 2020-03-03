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Абатские гидротехнические сооружения обследуют накануне паводка

Общество, 13:32 03 марта 2020

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Подготовку к весеннему пропуску паводковых вод обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Абатского муниципального района, сообщает муниципалитет.

"По предварительному консультативному прогнозу, по состоянию на февраль 2020 года объем влагозапасов в бассейне реки Ишим выше среднемноголетних норм на 50 процентов, показатели осеннего увлажнения почвы больше среднемноголетних норм. Учитывая теплые погодные условия зимой, а также ранний приход весны, следует заблаговременно приступить к подготовке паводкоопасного периода", - подчеркнул председатель комиссии, глава района Игорь Васильев.

В муниципалитете последние два года в плановом порядке ведется реконструкция противопаводковых дамб на р. Ишим в с. Абатское "Южная" и "Северная", вокруг СО "Междуречье", а также в с. Ощепково. По данным администрации, укрепление инженерных противопаводковых сооружений на порядок повышают их надежность и сводят до минимума риски возникновения ЧС, связанные с их разрушением.

До 1 апреля специалисты администрации проведут обследование всех гидротехнических сооружений и проверят их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод. Определен состав сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий, а также определены участки для выемки грунта на случай укрепления дамб и устройства дополнительных заградительных земляных насыпей. С полицией отработаны вопросы обеспечения охраны общественного порядка и личного имущества граждан в районах возможного подтопления и эвакуации людей. Определены площадки временного хранения имущества граждан на случай проведения заблаговременной эвакуации, а также места размещения сельскохозяйственных животных и птицы.

На особом контроле - пункты временного размещения населения, попадающего в зоны подтопления. До конца марта планируется провести подомовые обходы населения с вручением уведомлений о проживании в зоне подтопления и памяток о порядке действий при угрозе и возникновении ЧС, связанных с паводком. С 1 апреля будет проводиться мониторинг уровня воды в р. Ишим на водомерном посту в с. Абатское.

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# Абатский район , паводок

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