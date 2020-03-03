Водитель BMW сбил школьника на улице Тульской в Тюмени

| Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

11-летнего школьника сбил водитель BMW на ул. Тульской в Тюмени утром 3 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ребенка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. 27-летний водитель пояснил, что торопился. В ГИБДД отмечают, что в 2020 году молодой человек четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе неуплату штрафов и нечитаемые номера на автомобиле.

По предварительным данным, мальчик получил травму. Обстоятельства ДТП выясняются.

С начала 2020 года на пешеходных переходах в Тюменской области под колеса автомобилей попали семь детей. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее, приближаясь к пешеходным переходам, а также тормозить заранее, чтобы успеть остановиться и пропустить пешехода.

Как подчеркивают в региональной Госавтоинспекции, в Тюмени усилен контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. "Ежедневно в областном центре инспекторы полка ДПС выявляют нарушения на пешеходных переходах. Кроме того, проводится агитационная работа с помощью громкоговорящей установки на перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах. Всего с начала года автоинспекторы в регионе привлекли к административной ответственности почти три тысячи водителей, не пропустивших пешеходов на "зебрах"", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.