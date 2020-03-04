"Русский по пятницам" будут проводить по новому адресу

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

90 человек посетили первое занятие курсов по подготовке к Тотальному диктанту "Русский по пятницам" в Тюмени. В связи с большим количеством слушателей занятия переносят в более вместительную аудиторию – лекционный зал L300 в корпусе Финансово-экономического института ТюмГУ (ул. Ленина, 16), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Как пояснила координатор Тотального диктанта в Тюмени, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания СоцГум ТюмГУ Лариса Басова, организаторы стремятся к тому, чтобы тюменцы могли подготовится к любимой образовательной акции в максимально комфортной обстановке.

На первом занятии слушатели повторяли правила написания одной и двух Н в словах разных частей речи. В следующий раз планируется сосредоточиться на деепричастных оборотах.

"Новшество этого года – рубрика "В словарном порядке", где мы говорим о словарях. Слушатели узнают, какие словари заслуживают доверия и какую информацию можно в них найти. И конечно, на каждом занятии мы пишем и разбираем диктант по произведениям Андрея Геласимова", – рассказала председатель городской экспертной комиссии по проверке Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка и общего языкознания СоцГум ТюмГУ Наталья Кузнецова.

За участие в занятиях школьники – потенциальные абитуриенты – получат бонусные баллы на карту индивидуального развития "Realtalk", которые при поступлении в ТюмГУ могут обменять на дополнительные к результатам ЕГЭ.

Регистрация на занятия не требуется, но для входа в учебный корпус ТюмГУ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.