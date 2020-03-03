Бойцы студенческих отрядов региона прошли обучение в школе РСО

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Школа руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций Тюменской области "СОзнание" прошла в Тюмени, сообщает пресс-служба ТИУ.

В образовательной программе участвовали командиры, комиссары, инженеры и специалисты штабов студенческих отрядов ТИУ, ТюмГМУ и ТюмГУ. Штаб ТИУ представили командир Антон Шигапов, комиссар Марина Блинова, спорторганизатор Денис Кулешов, делопроизводитель Эльвира Хабибуллина, мастер Павел Устинов и руководитель пресс-службы Айжан Алебаева.

В роли экспертов выступили руководители регионального отделения Российских студенческих отрядов. Они в формате мастер-классов и лекций рассказали участникам о том, как построить работу отрядов в образовательной организации. В перерывах между занятиями участников ждали игры, танцевальные разминки и, конечно, масленичные хороводы с поеданием блинов.

Командир регионального отделения Анастасия Досхоева провела ликбез по работе с документацией, рассказала, как правильно оформлять заявки на всероссийские и межрегиональные трудовые проекты, выстроить взаимодействие с администрацией вуза.

О корпоративной культуре, символике и атрибутике РСО, наградной системе в отрядном движении, конкурсе образовательных организаций Министерства образования и науки РФ и мероприятиях, которые состоятся в течении года, рассказала комиссар ТОСО и студенческих отрядов УрФО Елена Доценко.

Член правления регионального отделения Елизавета Кунгурова рассказала о личной эффективности и проектном менеджменте, а также о важности участия в грантовых конкурсах.

Известный тюменский ведущий Михаил Гончаров провел занятие о мастерстве публичных выступлений. Опытом организации крупных мероприятий поделился Леонид Кармакских.

"В образовательную программу привлекли настоящих специалистов своего дела, которые работают с отрядами в течении года. Это были яркие четыре дня. Мы разрушили шаблоны, существующие о подобных школах. И результат — у ребят есть не только желание действовать, но и инструменты для эффективной работы", - рассказала Комиссар регионального отделения РСО Елена Доценко.

Впереди у участников создание дорожных карт развития штаба студенческих отрядов каждого университета. Также они посетят школу руководителей линейных студенческих отрядов Тюменской области.