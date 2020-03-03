Модернизированную систему обеззараживания запустили в Метелево

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Система безопасного получения хлора из соли методом электролиза запущена в работу на Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени 3 февраля. Символическую красную ленту разрезали председатель городской думы Евгений Заболотный, глава Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор "Тюмень водоканала" Мугаммир Галиуллин.

Напомним, современная автоматическая станция обеззараживания воды, позволившая "Тюмень водоканалу" отказаться от традиционного жидкого хлора, работает на Велижанских водоочистных сооружениях с декабря 2018 года.

Электролизная станция полностью автоматизирована, таким образом, участие человека сведено к минимуму. А отказ от использования жидкого хлора - важное мероприятие, направленное на обеспечение безопасности жителей Тюмени. На станции будет изготавливаться хлор из обычной поваренной соли класса "Экстра". Максимальная производительность нового объекта – две тонны в сутки. По расчетам специалистов, максимальное содержание хлора на территории очистных сооружений составит не более чем 1,3 кг в минуту, или 0,003% от прежнего количества.

"На Велижанской станции система работает уже более года, запущенная сегодня в Метелево - более производительная, поскольку обеспечивает шестьдесят процентов водоснабжения города", - рассказал журналистам начальник цеха сооружений водоподготовки "Тюмень водоканал" Дмитрий Черкашин.

Отметим, что реконструкция станции обеззараживания произведена в рамках реализации концессионного соглашения.

Николай Ступников