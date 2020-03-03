Чемпионка Европы по танцам на колясках Татьяна Скворцова: мы возлагаем большие надежды на новый центр

| Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Создание социально-реабилитационного центра для сообщества инвалидов Тюменской области позволит раскрыть творческий и спортивный потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция людей с ОВЗ в общественную жизнь важна для всех, уверена чемпионка Европы по танцам на колясках Татьяна Скворцова.

На внеочередном заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области спортсменка заявила о необходимости как можно шире освещать деятельность инвалидов.

"Мы очень довольны. Мы даже мечтать не могли о каком-то реабилитационном центре в Тюменской области. Если это осуществится, будет здорово. Нужно жить совместно. Среди инвалидов очень много интересных и ярких людей. У нас очень много достижений: у слепых, глухих, у опорников. Люди должны узнать о них", - уверена Скворцова.

Новые телепроекты, статьи в СМИ, встречи позволят тюменцам лучше узнать инвалидов. Как признается спортсменка, более 20 лет назад, когда она только начинала заниматься танцами на колясках, не все разделяли ее увлечение.

"Спрашивали, зачем вам это надо, вы и так востребованы в жизни, это нереально, это не нужно. Когда мы учились танцевать на колясках, вместе с нами занимались обычные дети. Сейчас они выросли, стали взрослыми людьми, приходят и говорят, что хотят заниматься с нами этим видом спорта. Вот это главное. Человек сформировался, он уже другой. Мне хочется, чтоб и во всех направлениях жизни это было. Для этого нужна информация, инклюзия в образовании, в физкультуре, в культуре, в спорте, везде", - считает она.

Татьяна Скворцова особо отметила, что личное участие Александра Моора в обсуждении актуальных вопросов позволит решить все максимально быстро и эффективно.