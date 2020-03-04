Тюмень уходящую еще можно увидеть на выставке Юрия Рыбьякова "Гений места"

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Выставка "Гений места", на которой представлены работы тюменского живописца и графика Юрия Рыбьякова, торжественно закроется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 4 марта в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"Мы ожидаем, что вновь встретятся с одним из старейших художников нашего города коллеги по кисти. Его еще раз поздравят мастера с прошедшим днем рождения, который был 3 февраля. Мы будем чествовать Юрия Антоновича. На мероприятии ожидаются официальные лица, интеллигенция областной столицы. Сначала пройдут выступления, затем — неформальное общение", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая отделом социокультурной деятельности Тюменской городской централизованной библиотечной системы Татьяна Афанасьева.

4 марта тюменцы смогут в последний раз посетить выставку "Гений места", на которой представлено 36 живописных работ. Как отмечает Татьяна Афанасьева, Юрия Рыбьякова называют летописцем Тюмени, поскольку многие здания остались только на его картинах, в реальности их уже не существует. "Посетители могут погрузиться в атмосферу старого города. Можно вспомнить свое детство, улочки, визуально прогуляться по старой Тюмени", — заключила она.

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Напомним, в рамках выставки проводился конкурс на лучший отзыв об экспозиции. Его итоги подвели в Центральной городской библиотеке 1 марта. Авторы лучших отзывов получили подарочные наборы открыток и уникальную возможность посетить мастерскую мастера.

Инна Пахомова