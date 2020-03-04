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В центре Тюмени отключат четыре светофора

Общество, 07:56 04 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять светофоров отключат в Тюмени 4 марта, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9 до 15 часов обесточат объект на перекрестке ул. Ленинградской и Зои Космодемьянской. А с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут отключат светофоры на пересечениях ул. Комсомольской с ул. Орджоникидзе и ул. Водопроводной и на перекрестках ул. Первомайской с ул. Советской и ул. Осипенко.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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