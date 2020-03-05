Конкурс "Славим человека труда!" УФО в отрасли "Народные художественные промыслы" пройдет в Тюмени и Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в отрасли "Народные художественные промыслы" пройдет в Тюмени и Тобольске 18-19 марта, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике 18 марта с 13 до 18 часов будут соревноваться участники по номинациям: "Лучший мастер по художественной обработке дерева" (резьба по дереву); "Лучший мастер по художественной обработке дерева" (берестяной промысел); "Лучший мастер по традиционной росписи" (по металлу); "Лучший мастер по традиционной росписи" (по дереву).

19 марта в Кузнечной мастерской (Тюмень, ул. Камчатская, 181) с 11 до 15 часов будут выбирать победителя в номинации "Лучший мастер по художественной обработке металла". Торжественная заключительная часть конкурса и церемония награждения пройдут в музейном комплексе им. И. Я. Словцова с 17 часов.

Подробнее о мероприятии по телефонам: (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 145; +7 9199593618.

Добавим, проект "Славим человека труда!" разработан в 2010 году Свердловским региональным отделением общероссийской общественной организации "Всероссийский совет местного самоуправления". Его основной замысел состоял в том, чтобы возродить в общественном сознании уважение к рабочему человеку и привлечь в производственные сферы молодые кадры. Конкурс нацелен на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, повышение престижа мастеров народного традиционного искусства.