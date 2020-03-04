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Из-за погоды на ледовых переправах области снижают грузоподъемность

Общество, 13:05 04 марта 2020

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

С изменением погодных условий и повышением температуры воздуха грузоподъемность ледовой переправы Тобольск-Бекерево на 662 км реки Иртыш с 6 марта будет снижена до пяти тонн, сообщает МЧС Тобольска.

"В настоящее время сотрудники Тобольского отделения государственной инспекции по маломерным судам продолжают ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправе, распространяют памятки по мерам безопасности при движении по ледовым переправам, обращают внимание водителей на опасность превышения установленной грузоподъемности", - рассказал руководитель Тобольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Самоловов.

Всем водителям транспортных средств инспекторы ГИМС настоятельно рекомендуют выполнять требования дорожных знаков, установленных перед въездом на ледовую переправу, соблюдать допустимую грузоподъемность.

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# ледовая переправа , МЧС , Тобольск

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