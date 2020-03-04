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Тобольские полицейские задержали мошенницу из Екатеринбурга

Происшествия, 18:54 04 марта 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в мошенничестве, задержали тобольские полицейские в Екатеринбурге, сообщает УМВД России по Тюменской области.

35-летняя злоумышленница приехала в Тобольск и сдала в три местных ломбардах поддельные украшения за 68 тыс. рублей. Подозреваемая приобрела украшения у незнакомой женщины. Экспертиза установила, что цепочки выполнены из недорого металла. Чтобы вернуть деньги, фигурантка пошла на преступление.

Женщина признала свою вину и обязалась возместить причиненный материальный ущерб. По данному факту возбуждены уголовные дела.

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# мошенничество , Тобольск

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