Тобольские полицейские задержали мошенницу из Екатеринбурга

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в мошенничестве, задержали тобольские полицейские в Екатеринбурге, сообщает УМВД России по Тюменской области.

35-летняя злоумышленница приехала в Тобольск и сдала в три местных ломбардах поддельные украшения за 68 тыс. рублей. Подозреваемая приобрела украшения у незнакомой женщины. Экспертиза установила, что цепочки выполнены из недорого металла. Чтобы вернуть деньги, фигурантка пошла на преступление.

Женщина признала свою вину и обязалась возместить причиненный материальный ущерб. По данному факту возбуждены уголовные дела.